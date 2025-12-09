Régate de club jeunes régatiers Giffaumont-Champaubert
Régate de club jeunes régatiers Giffaumont-Champaubert samedi 4 juillet 2026.
Régate de club jeunes régatiers
Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Organisée par la Ligue de l’Enseignement FOL 55 .
Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 62 10 30
English :
L’événement Régate de club jeunes régatiers Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne