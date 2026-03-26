Les Légendes du Der Giffaumont-Champaubert
Les Légendes du Der Giffaumont-Champaubert samedi 4 juillet 2026.
Les Légendes du Der
Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Pour cette cinquième saison, retrouvez Hugues de Payns et Godefroy de Saint-Omer dans de nouvelles aventures toujours plus rocambolesques !
Un nouveau spectacle humouristorique de 1h20 avec des cascades équestres, des combats, des effets pyrotechniques et des actions à vous couper le souffle.
Spectacle suivi des Soirées Légendaires chant, jonglerie et quelques surprises pour prolonger la soirée.
Sur place Restauration rapide, billetterie, bar, boutique du petit chevalier et toilettes.
Plus d’informations, dates et réservations sur le site web .
Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 69 76 83 35 info@artata.fr
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English :
L’événement Les Légendes du Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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