Les Légendes du Der

Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Pour cette cinquième saison, retrouvez Hugues de Payns et Godefroy de Saint-Omer dans de nouvelles aventures toujours plus rocambolesques !

Un nouveau spectacle humouristorique de 1h20 avec des cascades équestres, des combats, des effets pyrotechniques et des actions à vous couper le souffle.

Spectacle suivi des Soirées Légendaires chant, jonglerie et quelques surprises pour prolonger la soirée.

Sur place Restauration rapide, billetterie, bar, boutique du petit chevalier et toilettes.

Plus d’informations, dates et réservations sur le site web .

Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 69 76 83 35 info@artata.fr

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English :

L’événement Les Légendes du Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne