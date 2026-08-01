AGENDA · Le Grand-Serre
concours de pétanque Le Grand-Serre
samedi 15 août 2026 · Le Grand-Serre
Informations pratiques
Le Grand-Serre
concours de pétanque
inscription sous les halles Le Grand-Serre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 13:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Inscription sous les halles
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inscription sous les halles Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 71 mairie@legrandserre.fr
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English :
Registration at the market hall
L’événement concours de pétanque Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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