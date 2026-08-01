Informations pratiques

Le Grand-Serre

concours de pétanque

inscription sous les halles Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 13:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Inscription sous les halles

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inscription sous les halles Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 71 mairie@legrandserre.fr

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English :

Registration at the market hall

L’événement concours de pétanque Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche