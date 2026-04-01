Ligny-le-Ribault

Concours de pétanque

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Avis aux amateurs de pétanque ! Un concours convivial en doublette vous attend le samedi 25 avril 2026 à Ligny-le-Ribault.

Ouvert à tous, dans une ambiance familiale et détendue, cet événement est l’occasion idéale de partager un moment entre amis ou en famille autour du cochonnet.

Concours de pétanque

Samedi 25 avril

derrière la salle des fêtes • Ligny-le-Ribault

Inscriptions sur place à partir de 9h00

Début des parties (jet du bouchon) 10h00

Avis aux amateurs de pétanque ! Un concours convivial en doublette vous attend le samedi 25 avril 2026 à Ligny-le-Ribault.

Ouvert à tous, dans une ambiance familiale et détendue, cet événement est l’occasion idéale de partager un moment entre amis ou en famille autour du cochonnet.

Participation 5 € par personne

Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace restauration pour vous régaler tout au long de la journée.

De nombreux lots sont à gagner pour les équipes finalistes, demi-finalistes et quarts de finale.

Informations 06 86 68 12 16 .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 68 12 16

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English :

Calling all pétanque fans! A friendly double-handed competition awaits you on Saturday April 25, 2026 in Ligny-le-Ribault.

Open to all, in a relaxed family atmosphere, this event is the ideal opportunity to share a moment with friends or family around the jack.

L’événement Concours de pétanque Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-04-13 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN