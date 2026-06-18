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Concours de pétanque Boulodrome Luz-Saint-Sauveur

Concours de pétanque Boulodrome Luz-Saint-Sauveur mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Boulodrome

Adresse : Avenue de Saint-Sauveur

Ville : 65120 Luz-Saint-Sauveur

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Luz-Saint-Sauveur

Concours de pétanque

Boulodrome Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Ouvert aux non licenciés.
> 6€ par doublette.
> Buvette sur place.   .

Boulodrome Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 30 75 54 

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English :

Open to non-members.

L’événement Concours de pétanque Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

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