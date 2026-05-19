Merlines

Concours de pétanque

avenue de Savennes Merlines Corrèze

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’ Amicale des Sapeurs Pompiers d’Eygurande organise un concours de pétanque en 4 parties, 20h début des inscriptions, 21h première partie. Durée d’une partie 1h.

1 lot pour chaque participants,

Buvette et Restauration sur place ainsi qu’une bourriche. .

avenue de Savennes Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 05 11 69 amicale.pompiers.egr@hotmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Merlines a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze