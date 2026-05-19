Concours de pétanque Merlines
Concours de pétanque Merlines samedi 6 juin 2026.
Merlines
Concours de pétanque
avenue de Savennes Merlines Corrèze
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’ Amicale des Sapeurs Pompiers d’Eygurande organise un concours de pétanque en 4 parties, 20h début des inscriptions, 21h première partie. Durée d’une partie 1h.
1 lot pour chaque participants,
Buvette et Restauration sur place ainsi qu’une bourriche. .
avenue de Savennes Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 05 11 69 amicale.pompiers.egr@hotmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Merlines a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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