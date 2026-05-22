Concours de pétanque Merlines
Concours de pétanque Merlines samedi 13 juin 2026.
Merlines
Concours de pétanque
Merlines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Comité des Fêtes de Merlines organise son concours de pétanque au terrain J.C. Peuf à Merlines.
Début des inscriptions à 13h30, première partie à 14h30.
14€ par équipe, en doublette. 4 Parties
Buvette, restauration et bourriche sur place.
Un lot par joueur!
1er: 2 corbeilles garnies d’une valeur de 40€
2eme: 2 corbeilles garnies d’une valeur de 30€
3eme: 2 corbeilles garnies d’une valeur de 20€ .
Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdf.merlines@hotmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Merlines a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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