Merlines

Concours de pétanque

Merlines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des Fêtes de Merlines organise son concours de pétanque au terrain J.C. Peuf à Merlines.

Début des inscriptions à 13h30, première partie à 14h30.

14€ par équipe, en doublette. 4 Parties

Buvette, restauration et bourriche sur place.

Un lot par joueur!

1er: 2 corbeilles garnies d’une valeur de 40€

2eme: 2 corbeilles garnies d’une valeur de 30€

3eme: 2 corbeilles garnies d’une valeur de 20€ .

Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdf.merlines@hotmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Merlines a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze