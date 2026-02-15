CONCOURS DE PÉTANQUE Merville
CONCOURS DE PÉTANQUE Merville vendredi 1 mai 2026.
CONCOURS DE PÉTANQUE
ESPACE PÉTANQUE DU COMPLEXE SPORTIF LES TOURNESOLS Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
La Pétanque Mervilloise organise son traditionnel concours !
Le concours se jouera sur le boulodrome de l’espace pétanque du complexe sportif Les Tournesols, ce sera l’occasion pour les pétanqueurs de partager un moment convival. .
ESPACE PÉTANQUE DU COMPLEXE SPORTIF LES TOURNESOLS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
The Pétanque Mervilloise organizes its traditional competition!
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Merville a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE