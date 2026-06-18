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Concours de pétanque Moutiers-les-Mauxfaits

Concours de pétanque Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Terrains du bois du Bouquet

Ville : 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Département : Vendée

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Moutiers-les-Mauxfaits

Concours de pétanque

Terrains du bois du Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14

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Terrains du bois du Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 50 08 69 

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English :

L’événement Concours de pétanque Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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