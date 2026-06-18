Moutiers-les-Mauxfaits

Concours de pétanque

Terrains du bois du Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14

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Terrains du bois du Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 50 08 69

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English :

L’événement Concours de pétanque Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral