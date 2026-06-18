Concours de pétanque Moutiers-les-Mauxfaits
Concours de pétanque Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 3 juillet 2026.
Moutiers-les-Mauxfaits
Concours de pétanque
Terrains du bois du Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14
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Terrains du bois du Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 50 08 69
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English :
L’événement Concours de pétanque Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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