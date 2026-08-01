Informations pratiques

Nibelle

Concours de pétanque

Nibelle Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le club de foot de l’ENCN organise un concours de pétanque en doublette le vendredi 21 août 2026 au Square de Nibelle. Les inscriptions débutent à 18h00 pour un lancement du tournoi à 19h00. Le tarif s’élève à 12€ par équipe et une buvette avec restauration attend le public sur place.

Le club de football de l’ENCN anime le Square de Nibelle le vendredi 21 août 2026 avec son grand concours de pétanque estival. Les compétiteurs s’affrontent exclusivement en doublette lors de ce tournoi sportif. L’équipe organisatrice accueille les participants pour les inscriptions à partir de 18h00, avant de lancer le début des parties à 19h00. L’événement garantit une belle soirée de détente aux habitants et aux visiteurs. Afin d’agrémenter ce moment de convivialité, l’association propose une buvette ainsi qu’un service de restauration directement sur place. Le droit de participation s’élève à 12€ par doublette. 12 .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 20 69

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English :

The ENCN soccer club is organizing a doubles pétanque tournament on Friday, August 21, 2026, at Square de Nibelle. Registration begins at 6:00 p.m., with the tournament kicking off at 7:00 p.m. The entry fee is 12? per team, and a refreshment stand with food will be available for spectators on site.

L’événement Concours de pétanque Nibelle a été mis à jour le 2026-08-06 par OT GRAND PITHIVERAIS