Saint-Prix

Concours de pétanque officiel doublette vétérans départemental

Terrain de pétanque Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Organisé par Pétanque Lapalisse

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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 43 82 62

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English :

Doubles. Organised by Servilly Pétanque.

L’événement Concours de pétanque officiel doublette vétérans départemental Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse