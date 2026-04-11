Concours de pétanque doublette sénior départemental Saint-Prix
Concours de pétanque doublette sénior départemental Saint-Prix samedi 1 août 2026.
Saint-Prix
Concours de pétanque doublette sénior départemental
Terrain de pétanque Saint-Prix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par Pétanque Lapalisse
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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 43 82 62
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English : Petanque contest
Doubles. Organised by Servilly Pétanque.
L’événement Concours de pétanque doublette sénior départemental Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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