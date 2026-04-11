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Pétanque Saint-Prix

Pétanque Saint-Prix dimanche 9 août 2026.

Adresse : Terrain de pétanque

Ville : 03120 Saint-Prix

Département : Allier

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Prix

Pétanque

Terrain de pétanque Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 13:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Organisé par l’Amicale des locataires Clair Matin.
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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13 

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English : Petanque

By Amicale des locataires Clair Matin.

L’événement Pétanque Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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