Saint-Prix

Pétanque

Terrain de pétanque Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 13:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Organisé par l’Amicale des locataires Clair Matin.

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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13

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English : Petanque

By Amicale des locataires Clair Matin.

L’événement Pétanque Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse