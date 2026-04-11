Pétanque Saint-Prix
Pétanque Saint-Prix dimanche 9 août 2026.
Saint-Prix
Pétanque
Terrain de pétanque Saint-Prix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 13:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Organisé par l’Amicale des locataires Clair Matin.
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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13
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English : Petanque
By Amicale des locataires Clair Matin.
L’événement Pétanque Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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