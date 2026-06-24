Informations pratiques

Saint-Prix

Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Prix

salle Lallias à Saint-Prix Saint-Prix Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dîner dansant sono années 60, organisé par le Club Génération Mouvement de St Prix

Apéro gourmand Sauté de porc moutarde de Charroux, pommes vapeur, fromages d’Auvergne, pâtisserie locale, café

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salle Lallias à Saint-Prix Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 64 39 49

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English :

1960s-themed dinner dance, organized by the Club Génération Mouvement of St Prix

Gourmet aperitif? Charroux mustard-glazed pork tenderloin, steamed potatoes, Auvergne cheeses, local pastries, coffee

L’événement Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Prix Saint-Prix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse