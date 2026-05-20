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Thé dansant Saint-Prix

Thé dansant Saint-Prix dimanche 4 octobre 2026.

Adresse : Salle Lallias

Ville : 03120 Saint-Prix

Département : Allier

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Prix

Thé dansant

Salle Lallias Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Organisé par Génération Mouvement Aînés Ruraux
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Salle Lallias Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 64 39 49 

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English : Dancing tea

By Génération Mouvement Aînés Ruraux

L’événement Thé dansant Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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