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Village-départ et dîner Embouteillage Saint-Prix

Village-départ et dîner Embouteillage Saint-Prix samedi 10 octobre 2026.

Adresse : Salle Lallias

Ville : 03120 Saint-Prix

Département : Allier

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif :

Saint-Prix

Village-départ et dîner Embouteillage

Salle Lallias Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Village-départ et dîner Embouteillage
Organisé par le club Génération mouvement
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Salle Lallias Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 64 39 49 

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English :

Village-departure and dinner Traffic jam
Organized by the Génération mouvement club

L’événement Village-départ et dîner Embouteillage Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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