Village-départ et dîner Embouteillage Saint-Prix
Village-départ et dîner Embouteillage Saint-Prix samedi 10 octobre 2026.
Saint-Prix
Village-départ et dîner Embouteillage
Salle Lallias Saint-Prix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Village-départ et dîner Embouteillage
Organisé par le club Génération mouvement
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Salle Lallias Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 64 39 49
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English :
Village-departure and dinner Traffic jam
Organized by the Génération mouvement club
L’événement Village-départ et dîner Embouteillage Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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