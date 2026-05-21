Saint-Prix

Village-départ et dîner Embouteillage

Salle Lallias Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Village-départ et dîner Embouteillage

Organisé par le club Génération mouvement

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Salle Lallias Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 64 39 49

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English :

Village-departure and dinner Traffic jam

Organized by the Génération mouvement club

L’événement Village-départ et dîner Embouteillage Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse