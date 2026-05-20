Saint-Prix

Grande expo AVAIA

Route du Breuil (site ancienne usine à bouton du viaduc) Saint-Prix Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Visite de la collection avec démonstrations, expo de miniatures, vente de documentations techniques et publicitaires anciennes, boulangerie militaire, restauration rapide. Navette le dimanche au pied du château.

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Route du Breuil (site ancienne usine à bouton du viaduc) Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 08 39 43 avaia@orange.fr

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English : AVAIA great exhibition

Exhibition visit with demonstrations, model vehicles, vintage technic and ad documents, military bakery, fast food. Snacking.

L’événement Grande expo AVAIA Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse