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Grande expo AVAIA Saint-Prix

Grande expo AVAIA Saint-Prix samedi 10 octobre 2026.

Adresse : Route du Breuil (site ancienne usine à bouton du viaduc)

Ville : 03120 Saint-Prix

Département : Allier

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3 3

Saint-Prix

Grande expo AVAIA

Route du Breuil (site ancienne usine à bouton du viaduc) Saint-Prix Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Visite de la collection avec démonstrations, expo de miniatures, vente de documentations techniques et publicitaires anciennes, boulangerie militaire, restauration rapide. Navette le dimanche au pied du château.
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Route du Breuil (site ancienne usine à bouton du viaduc) Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 08 39 43  avaia@orange.fr

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English : AVAIA great exhibition

Exhibition visit with demonstrations, model vehicles, vintage technic and ad documents, military bakery, fast food. Snacking.

L’événement Grande expo AVAIA Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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