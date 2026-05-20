Grande expo AVAIA Saint-Prix
Grande expo AVAIA Saint-Prix samedi 10 octobre 2026.
Saint-Prix
Grande expo AVAIA
Route du Breuil (site ancienne usine à bouton du viaduc) Saint-Prix Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Visite de la collection avec démonstrations, expo de miniatures, vente de documentations techniques et publicitaires anciennes, boulangerie militaire, restauration rapide. Navette le dimanche au pied du château.
.
Route du Breuil (site ancienne usine à bouton du viaduc) Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 08 39 43 avaia@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AVAIA great exhibition
Exhibition visit with demonstrations, model vehicles, vintage technic and ad documents, military bakery, fast food. Snacking.
L’événement Grande expo AVAIA Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Saint-Prix (Allier)
- Concours de pétanque officiel doublette vétérans départemental Saint-Prix 6 juin 2026
- Concours de pétanque Saint-Prix 7 juin 2026
- Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Prix 13 juin 2026
- Concert de quartier Chapelle Saint-Prix 3 juillet 2026
- Concours de pétanque doublette sénior départemental Saint-Prix 1 août 2026