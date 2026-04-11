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Concert de quartier Chapelle Saint-Prix

Concert de quartier Chapelle Saint-Prix vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Chapelle

Adresse : Beaulieu

Ville : 03120 Saint-Prix

Département : Allier

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Prix

Concert de quartier

Chapelle Beaulieu Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Organisé par l’Union Musicale de Lapalisse
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Chapelle Beaulieu Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95 

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English : Dstrict concert

By Union Musicale de Lapalisse

L’événement Concert de quartier Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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