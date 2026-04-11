Concert de quartier Chapelle Saint-Prix
Concert de quartier Chapelle Saint-Prix vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Prix
Concert de quartier
Chapelle Beaulieu Saint-Prix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Organisé par l’Union Musicale de Lapalisse
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Chapelle Beaulieu Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95
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English : Dstrict concert
By Union Musicale de Lapalisse
L’événement Concert de quartier Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse