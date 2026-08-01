Informations pratiques

Magnac-Bourg

Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg

place du champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concours de pétanque des sapeurs-pompiers à Magnac-Bourg

Les sapeurs-pompiers de Magnac-Bourg vous donnent rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur !

Place du Champ de Foire Magnac-Bourg

Venez participer au concours de pétanque en doublette ABC organisé par les sapeurs-pompiers de Magnac-Bourg. Que vous soyez amateur de pétanque aguerri ou simplement à la recherche d’une soirée conviviale à partager entre amis, composez votre équipe et venez tenter votre chance !

Inscriptions à partir de 19h

Jet du but à 20h

2 jambons à gagner pour la première équipe

Une belle occasion de se retrouver autour du traditionnel cochonnet , dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

place du champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg

L’événement Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne