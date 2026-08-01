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AGENDA · Magnac-Bourg

Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg Magnac-Bourg

vendredi 21 août 2026 · Magnac-Bourg

Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg Magnac-Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
place du champ de foire
Ville
87380 Magnac-Bourg
Département
Haute-Vienne
Tarif

Magnac-Bourg

Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg

place du champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concours de pétanque des sapeurs-pompiers à Magnac-Bourg
Les sapeurs-pompiers de Magnac-Bourg vous donnent rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur !
Place du Champ de Foire Magnac-Bourg

Venez participer au concours de pétanque en doublette ABC organisé par les sapeurs-pompiers de Magnac-Bourg. Que vous soyez amateur de pétanque aguerri ou simplement à la recherche d’une soirée conviviale à partager entre amis, composez votre équipe et venez tenter votre chance !

Inscriptions à partir de 19h
Jet du but à 20h
2 jambons à gagner pour la première équipe

Une belle occasion de se retrouver autour du traditionnel cochonnet , dans une ambiance chaleureuse et festive !   .

place du champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg

L’événement Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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