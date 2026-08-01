Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg Magnac-Bourg
vendredi 21 août 2026 · Magnac-Bourg
Informations pratiques
Magnac-Bourg
Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg
place du champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concours de pétanque des sapeurs-pompiers à Magnac-Bourg
Les sapeurs-pompiers de Magnac-Bourg vous donnent rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur !
Place du Champ de Foire Magnac-Bourg
Venez participer au concours de pétanque en doublette ABC organisé par les sapeurs-pompiers de Magnac-Bourg. Que vous soyez amateur de pétanque aguerri ou simplement à la recherche d’une soirée conviviale à partager entre amis, composez votre équipe et venez tenter votre chance !
Inscriptions à partir de 19h
Jet du but à 20h
2 jambons à gagner pour la première équipe
Une belle occasion de se retrouver autour du traditionnel cochonnet , dans une ambiance chaleureuse et festive ! .
place du champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg
L’événement Concours de pétanque par les sapeurs pompiers de Magnac-Bourg Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne