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Concours de pétanque Pérols-sur-Vézère

Concours de pétanque Pérols-sur-Vézère

Concours de pétanque Pérols-sur-Vézère samedi 22 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 19170 Pérols-sur-Vézère

Département : Corrèze

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pérols-sur-Vézère

Concours de pétanque

Le Bourg Pérols-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le comité des fêtes de Pérols sur Vézère organise un concours de pétanque en après-midi suivi d’une soirée burger et musique.   .

Le Bourg Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 73 47 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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