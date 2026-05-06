Pérols-sur-Vézère

Concours de pétanque

Le Bourg Pérols-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes de Pérols sur Vézère organise un concours de pétanque en après-midi suivi d’une soirée burger et musique. .

Le Bourg Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 73 47

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze