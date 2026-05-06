Pérols-sur-Vézère

Fête de Pérols

Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Le Comité des Fêtes de Pérols vous invite à sa fête patronale Pérols fait son cinéma

– samedi à 14h concours de pétanque. A 19h apéro musical soirée burgers frites

– dimanche à 8h marché de producteurs et vide-greniers. Après-midi concerts, défilé de chars et soirée dansante. Jeux pour enfants et mur d’escalade. Tombola en fin d’après-midi avec un vélo électrique à gagner en premier prix. .

Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 73 47

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English : Fête de Pérols

L’événement Fête de Pérols Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze