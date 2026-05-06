Fête de Pérols Pérols-sur-Vézère
Fête de Pérols Pérols-sur-Vézère samedi 22 août 2026.
Pérols-sur-Vézère
Fête de Pérols
Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Le Comité des Fêtes de Pérols vous invite à sa fête patronale Pérols fait son cinéma
– samedi à 14h concours de pétanque. A 19h apéro musical soirée burgers frites
– dimanche à 8h marché de producteurs et vide-greniers. Après-midi concerts, défilé de chars et soirée dansante. Jeux pour enfants et mur d’escalade. Tombola en fin d’après-midi avec un vélo électrique à gagner en premier prix. .
Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 73 47
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English : Fête de Pérols
L’événement Fête de Pérols Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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