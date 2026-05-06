Pérols-sur-Vézère

Marché de producteurs locaux

Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le Comité des Fêtes de Pérols organise un marché de producteurs locaux le matin .

Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 73 47

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze