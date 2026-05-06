Marché de producteurs locaux Pérols-sur-Vézère
Marché de producteurs locaux Pérols-sur-Vézère dimanche 23 août 2026.
Pérols-sur-Vézère
Marché de producteurs locaux
Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le Comité des Fêtes de Pérols organise un marché de producteurs locaux le matin .
Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 73 47
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English : Marché de producteurs locaux
L’événement Marché de producteurs locaux Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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