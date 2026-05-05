Petit festival des Fradasses Pérols-sur-Vézère
Petit festival des Fradasses Pérols-sur-Vézère vendredi 14 août 2026.
Pérols-sur-Vézère
Petit festival des Fradasses
Pérols-sur-Vézère Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Quelle est sympa la fête de Pérols sur Vézère!! Et elle débute toujours aux Ruines des Cars par une soirée de concerts .
Petite restauration sur place, buvette. .
Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 11 14 98 lisebeynel@gmail.com
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English : Petit festival des Fradasses
L’événement Petit festival des Fradasses Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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