Pérols-sur-Vézère

Petit festival des Fradasses

Pérols-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Quelle est sympa la fête de Pérols sur Vézère!! Et elle débute toujours aux Ruines des Cars par une soirée de concerts .

Petite restauration sur place, buvette. .

Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 11 14 98 lisebeynel@gmail.com

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English : Petit festival des Fradasses

L’événement Petit festival des Fradasses Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze