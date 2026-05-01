Concours de Pétanque Pissos route de Sore Pissos

Pissos

Concours de Pétanque Pissos

route de Sore Boulodrome Pissos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte l’Association Pétanque Loisir Détente de Pissos vous propose un concours de pétanque en doublettes au prix de 8 € par équipe, ouvert à tous. repas et buvette sur place à partir de midi au prix de 13 €.Inscription à partir de 14h et jet de but à 14h30.

À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte l’Association Pétanque Loisir Détente de Pissos vous propose un concours de pétanque en doublettes au prix de 8 € par équipe et ouvert à tous . repas et buvette sur place à partir de midi au prix de 13 € . Inscription à partir de 14h et jet de but à 14h30.

Diffusion en direct de la finale de Rugby champions CUP. .

route de Sore Boulodrome Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 06 89 91 jean-louis.raucoule@orange.fr

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English : Concours de Pétanque Pissos

On the occasion of the local Pentecost festivities, the Association Pétanque Loisir Détente de Pissos is offering a double-handed pétanque competition at a cost of 8? per team, open to all. Lunch and refreshments available from midday at a cost of 13? Registration from 2pm and goal throwing at 2.30pm.

L’événement Concours de Pétanque Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande