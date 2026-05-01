Concours de Pétanque Pissos route de Sore Pissos
Concours de Pétanque Pissos route de Sore Pissos samedi 23 mai 2026.
Pissos
Concours de Pétanque Pissos
route de Sore Boulodrome Pissos Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte l’Association Pétanque Loisir Détente de Pissos vous propose un concours de pétanque en doublettes au prix de 8 € par équipe, ouvert à tous. repas et buvette sur place à partir de midi au prix de 13 €.Inscription à partir de 14h et jet de but à 14h30.
À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte l’Association Pétanque Loisir Détente de Pissos vous propose un concours de pétanque en doublettes au prix de 8 € par équipe et ouvert à tous . repas et buvette sur place à partir de midi au prix de 13 € . Inscription à partir de 14h et jet de but à 14h30.
Diffusion en direct de la finale de Rugby champions CUP. .
route de Sore Boulodrome Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 06 89 91 jean-louis.raucoule@orange.fr
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English : Concours de Pétanque Pissos
On the occasion of the local Pentecost festivities, the Association Pétanque Loisir Détente de Pissos is offering a double-handed pétanque competition at a cost of 8? per team, open to all. Lunch and refreshments available from midday at a cost of 13? Registration from 2pm and goal throwing at 2.30pm.
L’événement Concours de Pétanque Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande
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