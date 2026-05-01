Fêtes de Pentecôte Pissos
Fêtes de Pentecôte Pissos jeudi 21 mai 2026.
Pissos
Fêtes de Pentecôte
PISSOS Pissos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-25 02:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Le comité des fêtes et les Associations Pisséennes vous proposent un programme festif et convivial pour les fêtes locales de pentecôte du 21 au 25 mai 2026. .
PISSOS Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes@gmail.com
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English : Fêtes de Pentecôte
L’événement Fêtes de Pentecôte Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande
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