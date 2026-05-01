Loto SALLE DES FÊTES DE PISSOS Pissos
Loto SALLE DES FÊTES DE PISSOS Pissos jeudi 21 mai 2026.
Pissos
Loto
SALLE DES FÊTES DE PISSOS 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 02:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Le comité des fêtes organise un loto à l’occasion des fêtes locales de pentecôte le jeudi 21 mai 2026 à la salles des fêtes de la Marie. ouverture des portes dès 19h et début à 20h30.
De nombreux lots , bingo gagnant bon d’achat.
Buvette et Restauration chaude sur place .
SALLE DES FÊTES DE PISSOS 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande
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