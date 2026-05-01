Loto SALLE DES FÊTES DE PISSOS Pissos

Pissos

Loto

SALLE DES FÊTES DE PISSOS 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 02:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Le comité des fêtes organise un loto à l’occasion des fêtes locales de pentecôte le jeudi 21 mai 2026 à la salles des fêtes de la Marie. ouverture des portes dès 19h et début à 20h30.

De nombreux lots , bingo gagnant bon d’achat.

Buvette et Restauration chaude sur place .

SALLE DES FÊTES DE PISSOS 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande