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Loto SALLE DES FÊTES DE PISSOS Pissos

Loto SALLE DES FÊTES DE PISSOS Pissos

Loto SALLE DES FÊTES DE PISSOS Pissos jeudi 21 mai 2026.

Lieu : SALLE DES FÊTES DE PISSOS

Adresse : 51, ROUTE DE DAUGNAGUE

Ville : 40410 Pissos

Département : Landes

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Pissos

Loto

SALLE DES FÊTES DE PISSOS 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 02:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Le comité des fêtes organise un loto à l’occasion des fêtes locales de pentecôte le jeudi 21 mai 2026 à la salles des fêtes de la Marie. ouverture des portes dès 19h et début à 20h30.
De nombreux lots , bingo gagnant bon d’achat.
Buvette et Restauration chaude sur place   .

SALLE DES FÊTES DE PISSOS 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande

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