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Concours de pétanque Plounévez-Lochrist

Concours de pétanque Plounévez-Lochrist samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rue de Bellevue

Ville : 29430 Plounévez-Lochrist

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plounévez-Lochrist

Concours de pétanque

Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Ouvert à tous.
Buvette et petite restauration
10€ par doublette   .

Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 37 25 76 82 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-05-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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