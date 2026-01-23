Concours de pétanque Plounévez-Lochrist
Concours de pétanque Plounévez-Lochrist samedi 6 juin 2026.
Plounévez-Lochrist
Concours de pétanque
Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Ouvert à tous.
Buvette et petite restauration
10€ par doublette .
Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 37 25 76 82
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-05-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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