Plounévez-Lochrist

Concours de pétanque

Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Ouvert à tous.

Buvette et petite restauration

10€ par doublette .

Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 37 25 76 82

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-05-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX