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CONCOURS DE PETANQUE Saint-Alban-sur-Limagnole

samedi 4 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole

CONCOURS DE PETANQUE Saint-Alban-sur-Limagnole

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Boulodrome
Ville
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Département
Lozère
Tarif
Adulte

Saint-Alban-sur-Limagnole

CONCOURS DE PETANQUE

Boulodrome Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

CONCOURS DE PETANQUE
Organisé par l’amicale de l’école publique Paul Eluard
L’Amicale des Parents d’Élèves de l’École Paul Éluard vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur ! ☀️

Au boulodrome de Saint-Alban-sur-Limagnole

Inscriptions en amont ou sur place à partir de 9h30
⏰ Début des parties 10h
12 € par équipe
Concours A et B avec dotation selon les inscriptions.

Sur place, profitez également de
Buvette
Restauration
️ Tombola

Venez nombreux partager un bon moment entre amis, en famille ou entre passionnés de pétanque !

Renseignements et inscriptions 06 38 96 23 44

N’hésitez pas à partager cette publication pour faire connaître l’événement !   .

Boulodrome Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 38 96 23 84 

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English :

PETANQUE COMPETITION
Organized by l’amicale de l’école publique Paul Eluard

L’événement CONCOURS DE PETANQUE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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