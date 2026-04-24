Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

CONCOURS DE PETANQUE

Boulodrome Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

CONCOURS DE PETANQUE

Organisé par l’amicale de l’école publique Paul Eluard

L’Amicale des Parents d’Élèves de l’École Paul Éluard vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur ! ☀️

Au boulodrome de Saint-Alban-sur-Limagnole

Inscriptions en amont ou sur place à partir de 9h30

⏰ Début des parties 10h

12 € par équipe

Concours A et B avec dotation selon les inscriptions.

Sur place, profitez également de

Buvette

Restauration

️ Tombola

Venez nombreux partager un bon moment entre amis, en famille ou entre passionnés de pétanque !

Renseignements et inscriptions 06 38 96 23 44

N’hésitez pas à partager cette publication pour faire connaître l’événement ! .

Boulodrome Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 38 96 23 84

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English :

PETANQUE COMPETITION

Organized by l’amicale de l’école publique Paul Eluard

L’événement CONCOURS DE PETANQUE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan