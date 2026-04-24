CONCOURS DE PETANQUE Saint-Alban-sur-Limagnole
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole
Informations pratiques
Saint-Alban-sur-Limagnole
CONCOURS DE PETANQUE
Boulodrome Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
CONCOURS DE PETANQUE
Organisé par l’amicale de l’école publique Paul Eluard
L’Amicale des Parents d’Élèves de l’École Paul Éluard vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur ! ☀️
Au boulodrome de Saint-Alban-sur-Limagnole
Inscriptions en amont ou sur place à partir de 9h30
⏰ Début des parties 10h
12 € par équipe
Concours A et B avec dotation selon les inscriptions.
Sur place, profitez également de
Buvette
Restauration
️ Tombola
Venez nombreux partager un bon moment entre amis, en famille ou entre passionnés de pétanque !
Renseignements et inscriptions 06 38 96 23 44
N’hésitez pas à partager cette publication pour faire connaître l’événement ! .
Boulodrome Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 38 96 23 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PETANQUE COMPETITION
Organized by l’amicale de l’école publique Paul Eluard
L’événement CONCOURS DE PETANQUE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan
À voir aussi à Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère)
- VISITE GUIDÉE DE SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE Saint-Alban-sur-Limagnole 7 juillet 2026
- LES SORTIES NATURE OBSERVATIONS NOCTURNES Saint-Alban-sur-Limagnole 15 juillet 2026
- LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES Saint-Alban-sur-Limagnole 15 juillet 2026
- CONCERT D’ÉTÉ Saint-Alban-sur-Limagnole 16 juillet 2026
- SORTIE NATURE BALADE YOGA Saint-Alban-sur-Limagnole 17 juillet 2026