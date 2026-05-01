Concours de pétanque Villemaury
Concours de pétanque Villemaury samedi 23 mai 2026.
Villemaury
Concours de pétanque
Terraind de sports d’Ozoir-le-Breuil Villemaury Eure-et-Loir
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concours de pétanque pour les non licenciés. Coupes, médailles, restauration. Organisé par le Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil.
3 .
Terraind de sports d’Ozoir-le-Breuil Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 77 72 57 cfo2800gmail.com
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English :
Petanque competition for unlicensed players. Cups, medals, catering. Organized by the Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil.
L’événement Concours de pétanque Villemaury a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN