Concours de puzzle Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon
samedi 25 juillet 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Concours de puzzle Bar ChiFouMi
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Résolvez un puzzle en équipe.
Puzzle de 2 000 pièces.
25 € / équipe.
Sur inscription uniquement. .
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
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English :
Solve a puzzle as a team.
L’événement Concours de puzzle Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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