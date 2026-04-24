Concours de puzzle Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Concours de puzzle Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon dimanche 26 avril 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Concours de puzzle Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez participer à un concours de puzzle au Kaïflo.
Puzzle de 500 par équipe de 3.
Participation libre.
Consommation sur place, sur inscription. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in a puzzle competition at Kaïflo.
L’événement Concours de puzzle Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 24 avril 2026
- Dîner spectacle Théâtre d’impro Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 25 avril 2026
- Sport en famille Complexe sportif du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon 26 avril 2026
- Spectacle de variétés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon 26 avril 2026
- Concert In Hoc Nido Chalumeau Quartet Rue Saint-Pierre Ancenis-Saint-Géréon 26 avril 2026