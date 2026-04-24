Concours de puzzle Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Concours de puzzle Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez participer à un concours de puzzle au Kaïflo.

Puzzle de 500 par équipe de 3.

Participation libre.

Consommation sur place, sur inscription. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65

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English :

Come and take part in a puzzle competition at Kaïflo.

L’événement Concours de puzzle Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis