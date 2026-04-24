Spectacle de variétés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Spectacle de variétés

Théâtre Quartier Libre Place de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par l’AMIRA (Amicale des Retraités d’Ancenis) avec sa chorale Amitié et joie , ses danses bretonnes La Pastourelle ainsi que le groupe de danse de Liré Comme dans l’temps .

Billetterie sur place. .

Théâtre Quartier Libre Place de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire amira.presidence@orange.fr

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English :

Organized by AMIRA (Amicale des Retraités d?Ancenis) with its choir Amitié et joie , its Breton dances La Pastourelle and the Liré dance group Comme dans l?temps .

L’événement Spectacle de variétés Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis