Spectacle de variétés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Spectacle de variétés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon dimanche 26 avril 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Spectacle de variétés
Théâtre Quartier Libre Place de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par l’AMIRA (Amicale des Retraités d’Ancenis) avec sa chorale Amitié et joie , ses danses bretonnes La Pastourelle ainsi que le groupe de danse de Liré Comme dans l’temps .
Billetterie sur place. .
Théâtre Quartier Libre Place de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire amira.presidence@orange.fr
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English :
Organized by AMIRA (Amicale des Retraités d?Ancenis) with its choir Amitié et joie , its Breton dances La Pastourelle and the Liré dance group Comme dans l?temps .
L’événement Spectacle de variétés Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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