Sport en famille Complexe sportif du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon
Sport en famille Complexe sportif du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon dimanche 26 avril 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Sport en famille
Complexe sportif du Pressoir Rouge 320 Rue du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Cette matinée Sport en famille du dimanche 26 avril est proposée par le Conseil Municipal Enfants avec pour objectif de faire une action solidaire en faveur du Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Au programme
Course solidaire
1 tour pour Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Seul ou en équipe. 1 €, 2 €… par tour, vous choisissez !
Animations
-Vélo smoothie, foot freestyle, défis et matchs de basket, handball…
-Parcours tout-petits
-Pause gourmande
Inscriptions pour la course solidaire
Sur place. Les départs sont échelonnés à partir de 10h
*En cas de mauvais temps, les animations auront lieu au complexe sportif du Gotha. .
Complexe sportif du Pressoir Rouge 320 Rue du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07
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English :
This Family Sport morning on Sunday April 26 is proposed by the Children’s Municipal Council, with the aim of supporting Mécénat Chirurgie Cardiaque.
L’événement Sport en famille Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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