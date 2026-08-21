Concours de puzzle Rue de Garsmaria Pleyben
samedi 30 janvier 2027 · Rue de Garsmaria · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Concours de puzzle
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 10:00:00
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
A l’occasion de la Journée Internationale du puzzle (le 29 janvier), la bibliothèque vous propose un défi puzzle. Chaque équipe devra faire preuve de rapidité afin de réaliser son puzzle.
Plusieurs catégories sont possibles
Équipe ado à partir de 10 ans (de 2 à 4 participants)
Équipe adulte (de 2 à 3 participants)
Équipe famille adultes et enfants à partir de 7 ans (de 2 à 5 participants).
Vous n’avez pas réussi à constituer une équipe ? On vous en trouvera une sur place. Possibilité de s’inscrire sur un puzzle de 500 ou de 1000 pièces des éditions lello.
Sur inscription à la bibliothèque.
Tout public à partir de 7 ans.
Gratuit. .
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Concours de puzzle Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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