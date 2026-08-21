Concours de puzzle Rue de Garsmaria Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Concours de puzzle

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 10:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

A l’occasion de la Journée Internationale du puzzle (le 29 janvier), la bibliothèque vous propose un défi puzzle. Chaque équipe devra faire preuve de rapidité afin de réaliser son puzzle.

Plusieurs catégories sont possibles

Équipe ado à partir de 10 ans (de 2 à 4 participants)

Équipe adulte (de 2 à 3 participants)

Équipe famille adultes et enfants à partir de 7 ans (de 2 à 5 participants).

Vous n’avez pas réussi à constituer une équipe ? On vous en trouvera une sur place. Possibilité de s’inscrire sur un puzzle de 500 ou de 1000 pièces des éditions lello.

Sur inscription à la bibliothèque.

Tout public à partir de 7 ans.

Gratuit. .

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de puzzle Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE