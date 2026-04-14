Concours de sculptures sur sable en famille, Plage du Nau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen
Concours de sculptures sur sable en famille, Plage du Nau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen jeudi 13 août 2026.
Concours de sculptures sur sable en famille Jeudi 13 août, 10h00 Plage du Nau 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique
Gratuit: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Le Comité Municipal des Fêtes en présence de « La malle à rejouer » vous proposent de participer au concours des plus belles créations de sculptures sur sable en famille sur le thème « Au temps des dinosaures« .
Le concours est ouvert aux familles avec enfants de 4 à 11 ans dans un espace limité de 16 m2 (4m x 4m). Les enfants devront apporter leur propre matériel (râteaux, pelles, seaux, …).
Toutes les familles seront récompensées. Places limitées à 80 familles.
Les équipes sont composées de 2 à 4 participants maximum dont au moins 1 enfant et 1 adulte.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver :
- Sur le site du CMDF jusqu’au dimanche 9 août à 12h.
- Par téléphone
- Sur place pendant les permanences
– Lundi 10 août entre 10h30 et 12h30 au bassin, sur le port, Quai Jules Sandeau
– Lundi 10 août entre 16h30 et 18h30 passage d’Egrigny près du poste de secours
– Mardi 11 août entre 10h30 et 12h30 au bassin, sur le port, Quai Jules Sandeau
– Mardi 11 août entre 16h30 et 18h30 passage d’Egrigny près du poste de secours.
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Le Comité Municipal des Fêtes en présence de « La malle à rejouer » vous proposent de participer au concours des plus belles créations de sculptures sur sable en famille sur le thème « Au temps des d… FAMILLE JEUNESSE
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