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AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Concours de tarot du Club de L’amitié Salle Arc en Ciel Ancenis-Saint-Géréon

vendredi 6 novembre 2026 · Salle Arc en Ciel · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Arc en Ciel
Adresse
187 Avenue du Mortier
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Concours de tarot du Club de L’amitié

Salle Arc en Ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 14:00:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Venez participer à un concours de tarot.
Inscriptions de 13h15 à 13h45.

Organisé par le Club de L’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon.   .

Salle Arc en Ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 87 75 27 

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English :

Come join us for a tarot contest.

L’événement Concours de tarot du Club de L’amitié Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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