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Concours de tarot Mouthe

Concours de tarot Mouthe vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 25240 Mouthe

Département : Doubs

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mouthe

Concours de tarot

Salle des fêtes Mouthe Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 13:30:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Organisé par les Gais Montagnards
Restauration et buvette sur place
De nombreux lots à gagner.
Réservation souhaitées, mais inscription sur place possible.   .

Salle des fêtes Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 61 61 

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English :

L’événement Concours de tarot Mouthe a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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