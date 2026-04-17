Mouthe

Concours de tarot

Salle des fêtes Mouthe Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:30:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Organisé par les Gais Montagnards

Restauration et buvette sur place

De nombreux lots à gagner.

Réservation souhaitées, mais inscription sur place possible. .

Salle des fêtes Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 61 61

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English :

L’événement Concours de tarot Mouthe a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS