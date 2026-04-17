Concours de tarot Mouthe
Concours de tarot Mouthe vendredi 1 mai 2026.
Mouthe
Concours de tarot
Salle des fêtes Mouthe Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 13:30:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Organisé par les Gais Montagnards
Restauration et buvette sur place
De nombreux lots à gagner.
Réservation souhaitées, mais inscription sur place possible. .
Salle des fêtes Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 61 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de tarot Mouthe a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Mouthe (Doubs)
- MEGA LOTO Salle polyvalente Mouthe 25 avril 2026
- Les Roches Mouthe Doubs 1 mai 2026
- Cagnard Mouthe Doubs 1 mai 2026
- École du Ski Francais Mouthe Doubs 1 mai 2026
- Source du Doubs Mouthe Doubs 1 mai 2026