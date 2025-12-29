Concours de teurgoule et de fallue Salle des fêtes Houlgate

Concours de teurgoule et de fallue

Salle des fêtes 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

La confrérie des Gastronomes de la Teurgoule et de la Fallue de Normandie fête la 47e édition de son concours annuel ! Préparez votre meilleur dessert normand et présentez-le au jury qui le goûtera et le jugera. Votre dessert normand sera-t-il déclaré vainqueur ?

Détails communiqués ultérieurement. .

fjlebrun@orange.fr

English : Concours de teurgoule et de fallue

The Confrérie des Gastronomes de la Teurgoule et de la Fallue de Normandie is celebrating the 47th edition of its annual competition! Will your Normandy dessert be declared the winner?

