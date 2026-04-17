Concours d’écriture Librairie Hisler Even Metz

Metz

Concours d’écriture

Librairie Hisler Even 1 rue Ambroise Thomas Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 16:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Tu aimes écrire ? Tu as envie de t’exprimer, de raconter, d’imaginer ou de témoigner ?

Participe au concours d’écriture organisé par le Club pour l’UNESCO Jean Laurain de Metz et tente de gagner des lots d’une grande valeur !

Pour participer, envoie-nous un poème (Minimum 4 strophes), un essai ou une nouvelle (Max 3 pages A) avant le 9 mai 2026 par mail

Thème l’Europe à l’heure de l’intelligence artificielle.Tout public

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Librairie Hisler Even 1 rue Ambroise Thomas Metz 57000 Moselle Grand Est citoyennete.unescometz@gmail.com

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English :

Do you like to write? Do you want to express yourself, tell a story, imagine or bear witness?

Take part in the writing competition organized by the Club pour l’UNESCO Jean Laurain de Metz and try to win valuable prizes!

To take part, send us a poem (minimum 4 stanzas), an essay or a short story (max. 3 pages A) before May 9, 2026 by e-mail to

Theme: Europe in the age of artificial intelligence.

L’événement Concours d’écriture Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ