Concours d’écriture Librairie Hisler Even Metz
Concours d’écriture Librairie Hisler Even Metz mardi 19 mai 2026.
Metz
Concours d’écriture
Librairie Hisler Even 1 rue Ambroise Thomas Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-19 16:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Tu aimes écrire ? Tu as envie de t’exprimer, de raconter, d’imaginer ou de témoigner ?
Participe au concours d’écriture organisé par le Club pour l’UNESCO Jean Laurain de Metz et tente de gagner des lots d’une grande valeur !
Pour participer, envoie-nous un poème (Minimum 4 strophes), un essai ou une nouvelle (Max 3 pages A) avant le 9 mai 2026 par mail
Thème l’Europe à l’heure de l’intelligence artificielle.Tout public
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Librairie Hisler Even 1 rue Ambroise Thomas Metz 57000 Moselle Grand Est citoyennete.unescometz@gmail.com
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English :
Do you like to write? Do you want to express yourself, tell a story, imagine or bear witness?
Take part in the writing competition organized by the Club pour l’UNESCO Jean Laurain de Metz and try to win valuable prizes!
To take part, send us a poem (minimum 4 stanzas), an essay or a short story (max. 3 pages A) before May 9, 2026 by e-mail to
Theme: Europe in the age of artificial intelligence.
L’événement Concours d’écriture Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ
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