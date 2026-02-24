Concours d’éloquence : la parole en action Théâtre de la Concorde Paris

Eloquentia intervient depuis plusieurs années dans les collèges et écoles publics parisiens afin de proposer aux élèves des parcours d’accompagnement à la prise de parole en public. Pour dompter leur timidité face à un auditoire, l’association a formé les jeunes orateurs, les aidant à structurer leur propos, à maîtriser leur corps, leur regard et leur voix.

Ce travail sur la prise de parole, l’expression de soi et la construction d’un discours s’inscrit pleinement dans la programmation du Théâtre de la Concorde, qui accorde une place centrale à la transmission, à l’accessibilité et à la parole comme outil d’émancipation citoyenne.

En partenariat avec la DASCO, le concours d’éloquence Eloquentia offre aux jeunes Parisiens l’opportunité de prendre la parole et de se faire entendre.

Le mercredi 10 juin 2026

de 17h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T17:30:00+02:00_2026-06-10T19:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

