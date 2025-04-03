Concours en doublette ouverts à tous Terrain de pétanque Cercy-la-Tour

Informations pratiques

Cercy-la-Tour

Concours en doublette ouverts à tous

Terrain de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Concours de pétanque À 19h au boulodrome, rue du Port (proche camping)

Concours en doublette ouvert à tous.

Tarif 10€ par équipe.

Buvette et restauration rapide sur place.

Contact petanque.cercy@gmail.com .

Terrain de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté petanque.cercy@gmail.com

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English : Concours en doublette ouverts à tous

L’événement Concours en doublette ouverts à tous Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Rives du Morvan