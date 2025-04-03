Concours en doublette ouverts à tous Terrain de pétanque Cercy-la-Tour
mercredi 5 août 2026 · Terrain de pétanque · Cercy-la-Tour
Informations pratiques
Cercy-la-Tour
Concours en doublette ouverts à tous
Terrain de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Concours de pétanque À 19h au boulodrome, rue du Port (proche camping)
Concours en doublette ouvert à tous.
Tarif 10€ par équipe.
Buvette et restauration rapide sur place.
Contact petanque.cercy@gmail.com .
Terrain de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté petanque.cercy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours en doublette ouverts à tous
L’événement Concours en doublette ouverts à tous Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Cercy-la-Tour (Nièvre)
- Don du sang Centre culturel Cercy-la-Tour 13 août 2026
- Salon des fèves Centre culturel François Mitterrand Cercy-la-Tour 27 septembre 2026