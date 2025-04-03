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AGENDA · Cercy-la-Tour

Concours en doublette ouverts à tous Terrain de pétanque Cercy-la-Tour

mercredi 5 août 2026 · Terrain de pétanque · Cercy-la-Tour

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Terrain de pétanque
Adresse
Rue du Port
Ville
58340 Cercy-la-Tour
Département
Nièvre
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cercy-la-Tour

Concours en doublette ouverts à tous

Terrain de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Concours de pétanque À 19h au boulodrome, rue du Port (proche camping)
Concours en doublette ouvert à tous.
Tarif 10€ par équipe.
Buvette et restauration rapide sur place.
Contact petanque.cercy@gmail.com   .

Terrain de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   petanque.cercy@gmail.com

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English : Concours en doublette ouverts à tous

L’événement Concours en doublette ouverts à tous Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Rives du Morvan

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