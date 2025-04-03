Don du sang Centre culturel Cercy-la-Tour
Don du sang Centre culturel Cercy-la-Tour jeudi 11 décembre 2025.
Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Début : 2025-12-11 15:00:00
fin : 2025-12-11 18:00:00
2025-12-11
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
Une bonne et généreuse action qui ne vous prendra que quelques instants dans votre journée mais pourra sauver des vies…
Plus d’informations sur www.dondesang.efs.sante.fr ou au 03 86 61 82 00 .
Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 82 00
