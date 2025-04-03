Don du sang Centre culturel Cercy-la-Tour

Don du sang

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Début : 2025-12-11 15:00:00

fin : 2025-12-11 18:00:00

2025-12-11

Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang

Une bonne et généreuse action qui ne vous prendra que quelques instants dans votre journée mais pourra sauver des vies…

Plus d’informations sur www.dondesang.efs.sante.fr ou au 03 86 61 82 00 .

