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AGENDA · Cercy-la-Tour

Concours de pétanque en doublettes Terrains de pétanque Cercy-la-Tour

dimanche 26 juillet 2026 · Terrains de pétanque · Cercy-la-Tour

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Terrains de pétanque
Adresse
Rue du Port
Ville
58340 Cercy-la-Tour
Département
Nièvre
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cercy-la-Tour

Concours de pétanque en doublettes

Terrains de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :
2026-07-26

L’USC Pétanque de Cercy-la-Tour organise un concours de pétanque en doublettes.
À partir de 13h jusqu’au soir. Au terrain de pétanque. Participation 6€. Contact 06 27 63 40 44 / petanque.cercy@gmail.com   .

Terrains de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 63 40 44 

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English :

L’événement Concours de pétanque en doublettes Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan

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