Concours de pétanque en doublettes Terrains de pétanque Cercy-la-Tour
dimanche 26 juillet 2026 · Terrains de pétanque · Cercy-la-Tour
Informations pratiques
Cercy-la-Tour
Concours de pétanque en doublettes
Terrains de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
L’USC Pétanque de Cercy-la-Tour organise un concours de pétanque en doublettes.
À partir de 13h jusqu’au soir. Au terrain de pétanque. Participation 6€. Contact 06 27 63 40 44 / petanque.cercy@gmail.com .
Terrains de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 63 40 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de pétanque en doublettes Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Cercy-la-Tour (Nièvre)
- Marché d’Eté Cercy-la-Tour 9 juillet 2026
- Visite historique de Cercy-la-Tour Place d’Aligre Cercy-la-Tour 9 juillet 2026
- Fête Nationale Rue du Port Cercy-la-Tour 14 juillet 2026
- Don du sang Centre culturel Cercy-la-Tour 13 août 2026
- Salon des fèves Centre culturel François Mitterrand Cercy-la-Tour 27 septembre 2026