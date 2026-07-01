Concours de pétanque en doublettes Terrains de pétanque Cercy-la-Tour

Informations pratiques

Cercy-la-Tour

Concours de pétanque en doublettes

Terrains de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’USC Pétanque de Cercy-la-Tour organise un concours de pétanque en doublettes.

À partir de 13h jusqu’au soir. Au terrain de pétanque. Participation 6€. Contact 06 27 63 40 44 / petanque.cercy@gmail.com .

Terrains de pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 63 40 44

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English :

L’événement Concours de pétanque en doublettes Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan