Fête Nationale Rue du Port Cercy-la-Tour
Fête Nationale Rue du Port Cercy-la-Tour mardi 14 juillet 2026.
Cercy-la-Tour
Fête Nationale
Rue du Port Parking de la piscine, plaine de loisirs Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Cercy-la-Tour est en fête pour le 14 juillet, avec des jeux, des animations musicales et autres toute la journée, suivi en soirée de la retraite aux flambeaux et du feu d’artifice, avant le bal populaire pour clôturer les festivités.
Buvette et restauration
Infos au 03 86 50 89 01 ou contact@cercylatour.fr .
Rue du Port Parking de la piscine, plaine de loisirs Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 cdfcercy@gmail.com
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives du Morvan
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