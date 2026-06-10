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Fête Nationale Rue du Port Cercy-la-Tour

Fête Nationale Rue du Port Cercy-la-Tour mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Parking de la piscine, plaine de loisirs

Ville : 58340 Cercy-la-Tour

Département : Nièvre

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Cercy-la-Tour

Fête Nationale

Rue du Port Parking de la piscine, plaine de loisirs Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :
2026-07-14

Cercy-la-Tour est en fête pour le 14 juillet, avec des jeux, des animations musicales et autres toute la journée, suivi en soirée de la retraite aux flambeaux et du feu d’artifice, avant le bal populaire pour clôturer les festivités.
Buvette et restauration
Infos au 03 86 50 89 01 ou contact@cercylatour.fr   .

Rue du Port Parking de la piscine, plaine de loisirs Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01  cdfcercy@gmail.com

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives du Morvan

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