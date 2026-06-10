Fête Nationale Rue du Port Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour

Fête Nationale

Rue du Port Parking de la piscine, plaine de loisirs Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Cercy-la-Tour est en fête pour le 14 juillet, avec des jeux, des animations musicales et autres toute la journée, suivi en soirée de la retraite aux flambeaux et du feu d’artifice, avant le bal populaire pour clôturer les festivités.

Buvette et restauration

Infos au 03 86 50 89 01 ou contact@cercylatour.fr .

Rue du Port Parking de la piscine, plaine de loisirs Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 cdfcercy@gmail.com

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives du Morvan