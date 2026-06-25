Marché d’Eté Cercy-la-Tour
Marché d’Eté Cercy-la-Tour jeudi 9 juillet 2026.
Cercy-la-Tour
Marché d’Eté
Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Marché d’été De 8h30 à 12h place d’Aligre.
Édition spéciale du marché hebdomadaire avec exposants spéciaux et animations. Contact 03 86 50 89 01 / contact@cercylatour.fr .
Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr
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English : Marché d’Eté
L’événement Marché d’Eté Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Rives du Morvan
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