Concours International de Quatuor de saxophones (Grande Finale) – 3 quatuors + Introduction par un soliste Dmitry Pinchuk Église Saint-Merry Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Merry · Paris
Informations pratiques
Organisation : Association Saxiana
Directeur artistique : Nicolas Prost
Dans le cadre du Festival Marcel Mule Célébration
Dans le cadre du Festival Marcel Mule Celebration, 3 ensembles se disputeront la Grande FINALE du Concours International pour Quatuor de Saxophones. Devant un jury de renommée internationale. Introduction par Dmitry Pinchuk, saxophoniste virtuose russe. Organisé par l’Association Saxiana pour rendre hommage au Fondateur de l’Ecole Classique du saxophone Marcel Mule (1901-2001) – 125ème anniversaire
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-20-septembre-2026-concours-international-de-quatuor-de-saxophones-grande-finale-3-qua +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1544296940216275?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1544296940216275?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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