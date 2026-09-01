Concours International de Quatuor de saxophones (Grande Finale) – 3 quatuors + Introduction par un soliste Dmitry Pinchuk Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Organisation : Association Saxiana

Directeur artistique : Nicolas Prost

Dans le cadre du Festival Marcel Mule Célébration

Dans le cadre du Festival Marcel Mule Celebration, 3 ensembles se disputeront la Grande FINALE du Concours International pour Quatuor de Saxophones. Devant un jury de renommée internationale. Introduction par Dmitry Pinchuk, saxophoniste virtuose russe. Organisé par l’Association Saxiana pour rendre hommage au Fondateur de l’Ecole Classique du saxophone Marcel Mule (1901-2001) – 125ème anniversaire

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-20-septembre-2026-concours-international-de-quatuor-de-saxophones-grande-finale-3-qua +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1544296940216275?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1544296940216275?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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