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Concours International de Quatuor de saxophones (Grande Finale) – 3 quatuors + Introduction par un soliste Dmitry Pinchuk Église Saint-Merry Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Merry · Paris

Concours International de Quatuor de saxophones (Grande Finale) – 3 quatuors + Introduction par un soliste Dmitry Pinchuk Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Merry
Adresse
78 rue Saint-Martin
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.</p>

Organisation : Association Saxiana

Directeur artistique : Nicolas Prost

Dans le cadre du Festival Marcel Mule Célébration

Dans le cadre du Festival Marcel Mule Celebration, 3 ensembles se disputeront la Grande FINALE du Concours International pour Quatuor de Saxophones. Devant un jury de renommée internationale. Introduction par Dmitry Pinchuk, saxophoniste virtuose russe. Organisé par l’Association Saxiana pour rendre hommage au Fondateur de l’Ecole Classique du saxophone Marcel Mule (1901-2001) – 125ème anniversaire
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin  75004 Paris
https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-20-septembre-2026-concours-international-de-quatuor-de-saxophones-grande-finale-3-qua +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1544296940216275?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1544296940216275?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


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