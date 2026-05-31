Si on vous dit : maître incontesté de la jam du lundi au Baiser Salé, dont l’expérience et la magie sur scène sait transcender toutes les oreilles sur son passage, vous dites : François Constantin ! Percussionniste hors pair et maestro des rencontres musicales, il mène la jam avec cette énergie joyeuse et collective propre à ces soirées uniques. Fils d’une famille de musiciens, il a très tôt troqué son piano d’enfant contre des rythmes envoûtants du monde entier – cubains, brésiliens, africains – qu’il marie avec une malice contagieuse et une énergie sans limites.

Sur scène, c’est lui qui donne le ton, pousse les improvisations et fait vibrer les cœurs autant que les instruments. Amateurs ou pros, curieux ou passionnés, tous se retrouvent dans son groove, portés par la magie des échanges spontanés.

On commencera par un premier set Spéciale Blues Funk : l’alliance parfaite entre l’âme du blues et le groove du funk pour un son puissant et dansant ! François Constantin sera bien accompagné avec Jo Champ à la guitare et au chant, Romain Labaye à la basse et Édouard Coquard à la batterie pour une maximum d’énergie pour la dernière jam du festival !

Percussionniste hors pair et maestro des rencontres musicales, François Constantin mène la jam avec cette énergie joyeuse et collective propre à ces soirées uniques.

Le lundi 31 août 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-08-31T21:00:00+02:00_2026-08-31T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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