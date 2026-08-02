Film « Vanille », atelier incrustation d’images et goûter de la Guadeloupe au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris
lundi 31 août 2026 · Studio des Ursulines · Paris
Informations pratiques
Le film d’animation Vanille utilise une technique d’incrustation d’images animées sur des vrais décors et paysages de la Guadeloupe. L’association Et si les images vous propose de découvrir cette technique de manière ludique, lors d’un voyage virtuel sur l’île caribéenne !
L’équipe du cinéma proposera également un goûter autour de la thématique de la Guadeloupe.
Dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.
VANILLE
Collectif – 43 min
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Venez vous immerger dans les décors de la Guadeloupe grâce au film et à l’atelier de découverte de la technique d’animation utilisée dans le film. Dès 6 ans !
Le lundi 31 août 2026
de 14h15 à 16h30
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-31T17:15:00+02:00
fin : 2026-08-31T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-31T14:15:00+02:00_2026-08-31T16:30:00+02:00
Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1572340587758132 https://www.facebook.com/events/1572340587758132
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