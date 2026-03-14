Concours Jumping des vendanges

1 chemin Steiner Kreuz Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de cette compétition concours de sauts d’obstacles Ama Pro en Alsace en extérieur !

Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de ce concours pour la 4ème édition du Jumping des vendanges. Le Dimanche après midi, épreuves amateurs et national Pro 1 à 1,40m 0 .

1 chemin Steiner Kreuz Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 21 69 emmanuel.jenny@gmail.com

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English :

The equestrian center’s horses and riders come together to clear the obstacles in this outdoor Ama Pro show jumping competition in Alsace!

L’événement Concours Jumping des vendanges Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr