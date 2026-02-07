Concours Monte-Camargue et attelages Route du Stax Rognonas

Concours Monte-Camargue et attelages

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 8h30. Route du Stax Quartier des Florides Rognonas Bouches-du-Rhône

Vendredi 8 mai 2026, l’association Li BarrulaÏre organise son traditionnel concours de monte Camargue et d’attelages.

Cavaliers, amazones, jeunes et attelages (simples, doubles, lourds ou légers) s’affronteront lors d’épreuves variées maniabilité, cross, traîneau et labour.

L’événement se déroulera dans le quartier des Florides à Rognonas. Pour y accéder, suivez simplement le fléchage dans le village en direction de la discothèque le Stax.



Le concours débutera dès 8h30 et se poursuivra jusqu’à 18h, avec une remise des prix à 18 h. Une occasion idéale pour passer une journée conviviale en famille ou entre amis !



Programme de la journée

7h30 Début des inscriptions

Jusqu’à 12h30 Dressage et Maniabilité pour les Camargues et parcours de pays pour les attelages.

14h Début des épreuves de traîneau labour et maniabilité pour les attelages et parcours de pays pour les Camargues.

18h30 Remise des prix.



Sur place, vous pourrez vous restaurer grâce à une buvette proposant sandwichs et desserts.

Plusieurs stands seront également présents pour découvrir des bijoux, des selleries et des vins.



Ne manquez pas cet événement incontournable de la vie locale ! Venez nombreux pour encourager les participants et profiter de l’ambiance camarguaise. .

Route du Stax Quartier des Florides Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Friday May 8, 2026, the Li BarrulaÏre association organizes its traditional Camargue horse and carriage show.

